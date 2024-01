Napoli e Lazio non giocano | altro che corsa Champions | è una camminata lenta Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024)nonche, è una. A scriverlo è. La quotanon è mai stata così bassa. Ora è di 65 punti per la quarta in classifica, un bottino che in altri tempi sarebbe valso al massimo l’Europa League. Più che una, è una. Non vincono mai tutte insieme, quasi sempre ne vince solo una, due al massimo. In questo caso, in attesa della Roma, è l’Atalanta a ottenere i tre punti. Vanno così piano che bastano un paio di successi per ritrovarsi alla guida dell’affollato vagone di pretendenti che non meritano di essere tali. Mediocrità e pigrizia. Uno 0-0 figlio della mediocrità La proiezione – ...