Napoli e Lazio irriconoscibili | Repubblica | “Non avrebbero segnato nemmeno dopo 7 ore Spettacolo pessimo | da sbadigli”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 gennaio 2024)delude con un semplice 0-0: mancanza di emozioni e tattiche prudenti. Critiche a Mazzarri e analisi sulle assenze. La sfida traha deluso le aspettative degli appassionati di calcio, con una partita che non ha registrato alcun gol e che non l’avrebbe registrato, ne è sicurissimosette ore di gioco. Il quotidiano oggi sottolinea l’assenza di emozioni e la mancanza di coraggio tattico da parte di entrambe le squadre. “Una partita così, se mancano il coraggio nel piano tattico e gli uomini più abili nell’uno contro uno (Kvara e Zaccagni), non la sblocchi neanche se giochi 7 ore. Poteva servire un calcio piazzato, ma Zielinski ha tirato fuori una punizione da posizione intrigante e Luis Alberto non ha creato insidie ...