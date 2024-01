Napoli | di buono c’è solo il punto…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lazio-, il giorno dopo. Di Antonio Gaito (www.tuttomercatoweb.com): “Sono contento, ho visto una squadra con la S maiuscola, compatta ed equilibrata. Ed avere più possesso palla di Sarri è tanta roba. Si poteva fare qualche palla gol in più, ma ho visto tante cose buone”. Walter Mazzarri è tornato a parlare dopo lo 0-0 sul campo della Lazio, mostrandosi soddisfatto per la prova dele chissà se per dare fiducia alla squadra visto che in realtà dic’èil punticino e poco altro.”, dodici anni dopo… La squadra di Mazzarri chiude senza tirare mai verso la porta – non accadeva addirittura dal 1 aprile 2012 contro la Juventus, sempre con il tecnico toscano in panchina – e neanche dà mai la sensazione di poter creare un presupposto importante con Raspadori mai servito (1 ...