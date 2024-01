Napoli | Clan detiene un bar illegalmente | arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024): Ildi lauro “si ritiene proprietario” del suo bar, la vittima paga le cambiali. Per non essere più tormentato paga 100mila euro in contanti. Carabinieri di Casoria e Ros arrestano 5 persone Su delega del Procuratore della Repubblica di, si comunica che nell’ambito di indagine diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dii Carabinieri del ROS die della Compagnia di Casoria, nella mattinata del 29 gennaio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di cinque indagati (di cui tre già detenuti per altra causa), gravemente indiziati del delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini, condotte dalla Tenenza dei Carabinieri di Arzano ...