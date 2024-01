Napoli | cercasi allenatore per la prossima stagione | i tecnici senza panchina sono in aumento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lo scorso weekendarrivate le ufficialità degli addii di Jurgen Klopp e Xavi sulle panchine di Liverpool e Barcellona a fine. Anche ilè alla ricerca di un nuovo tecnico per il prossimo campionato (sempre se Mazzarri non verrà riconfermato).tanti gli allenatori di fama internazionale che al momento non hanno un incarico in una squadra e chissà se uno di questi possa essere il nuovo tecnico deldal primo luglio. Gli allenatoriincarico per il: spiccano Conte, Mourinho e Zidane Il prescelto di Aurelio De Laurentiis per laazzurra ormai si conosce: è Antonio Conte, che ha lasciato il Tottenham a marzo 2023. Il tecnico pugliese aveva deciso di prendersi un anno sabatico per riflettere sul suo futuro; ...