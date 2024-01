Napoli | Campilongo | “I calciatori hanno bisogno di certezze”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilha pareggiato contro la Lazio a Roma. Salvatore, allenatore, ne ha parlato a “Radio Punto Nuovo”. Di seguito le sue parole a “Punto Nuovo Sport”. Ilha fatto risultato “Dire che ci sta bene fare risultato, allora va bene così per il pareggio del. Giocando così, però, vinci poche partite e non riesci a cambiare la tua classifica. Gli azzurri nontirato una sola volta nella porta della Lazio ed è assurdo dopo quanto visto in questi anni con Spalletti. La difesa a tre non significa difendersi a tutti i costi, si potrebbe essere anche più spregiudicati.” Ildeve trovare“Anche quando torneranno i big, bisogna chiedersi cosa voglia fare il. Kvara, Anguissa e Osimhen non sono mica ...

22.01 22:53 - MEDIASET - De Laurentiis dopo il ko: "E' un Napoli in fieri, onore al merito a chi vince, la debolezza degli arbitri quest'anno va da sola" ...Lazio – Napoli finisce con un pareggio che non scalda i cuori. Sicuramente hanno pesato le tante assenze sia per Sarri che per Mazzarri ma alla fine è nata una gara dove sono state poche le occasioni ...Ai microfoni di Dazn prima della sfida con Napoli ha parlato Maurizio Sarri, tecnico della Lazio: "Abbiamo trovato l'Inter in edizione super, noi no. Era inutile analizzare più di tanto una partita no ...