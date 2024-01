Napoli | Buso | “Senza Osimhen…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’ex calciatore (anche) die Lazio Renatoè intervenuto su Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ieri le due squadre avevano paura di non perdere, è stata evidente l’asdi Osimhen che quando gioca accende i cuori. Il nigeriano è insostituibile, è un giocatore che ha fatto la differenza la scorsa stagione insieme a Kvaratskhelia. Quando hai calciatori del genere in campo, la partita si può accendere da un momento all’altro. Con Mazzarri si è cambiato modulo, ora ilsi copre meglio, ma in fase conclusiva anche ieri mancava quel guizzo e quella capacità di puntare l’area, la profondità, l’uno contro uno, mancava chi spaccava la partita. E questa pecca è stata evidente sia latoche lato Lazio”. Il ...