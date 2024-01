Napoli | Alberto Savino | “Col tempo ci aspettiamo…”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’allenatore ed ex calciatore (anche delha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘La Domenica Azzurra’ su Ottochannel: “Mazzarri ha trovato grandi difficoltà quando è arrivato e ad esse si sono aggiunte le espulsioni e gli infortuni nel corso di gare importanti. Ilgiocava male prima, ora si sta ricompattando, ritrovando equilibri. E’ ovvio che colci aspettiamo di vedere un calcio propositivo, ilnon può pensare solo a difendersi e a portare a casa lo 0-0. Contro la Lazio è mancata fase attiva di possesso, anche come cattiveria e voglia di fare male all’avversario si è visto poco o nulla”. Iltra ieri e oggi… C’era scarso movimento negli spazi, la squadra teneva la palla in modo sterile, senza mai verticalizzare. ...

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto potrebbe saltare la sfida di campionato contro il Napoli in programma il 28 gennaio. In occasione ... (forzazzurri)

Alberto Savino, ex difensore che ha giocato anche a Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ottochannel. Alberto Savino, ex calciatore che ha vestito anche la maglia del Napoli, è intervenuto a ...Il pareggio per 0-0 tra Lazio e Napoli ha decretato un verdetto importante: i biancocelesti sono tornati a essere imbattuti contro i partenopei. All'andata, infatti, erano stati i gol di Luis Alberto ...Alberto Savino, allenatore ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Domenica Azzurra' su Ottochannel: “Mazzarri ha trovato grandi difficoltà quando è arrivato e ad esse si sono aggiunte ...