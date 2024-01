Mutuo tasso fisso 2024 | di quanto possono scendere? Le stime aggiornamento 29 GENNAIO

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ultime notizie: primi incoraggianti segnali di assestamento.: primi segnali incoraggianti sul fronte dei piani di ammortamento (anche se al momento sono visibili solo a chi ne accende uno nuovo). In pratica, i prezzi cominciano adopo anni di continui aumenti: incrementi che, soprattutto nel caso dei piani di ammortamento avariabile, hanno reso l’indebitamento “insostenibile” per le tasche di moltissimi risparmiatori. Una panoramica sulleper il prosieguo dell’anno.: primi segnali positivi...

La Cassazione riapre la partita sui rimborsi per i mutui, i finanziamenti, il leasing e i derivati a tasso variabile collegati all’indice Euribor. Con l’ordinanza 34889 del 13 dicembre, la terza sezio ...La conferma arriva da un'analisi condotta dall'Ufficio studi di Telemutuo che, ipotizzando un taglio del costo del denaro in Europa del 2% entro i prossimi 24 mesi, mostra le differenze tra le ...I mutui in calo rendono un impatto positivo sull'economia reale soprattutto per il tasso fisso e potrebbe innalzarsi la domanda di surroghe. Secondo Alessio Santarelli, Direttore Generale di Gruppo ...