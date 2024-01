Moviola Salernitana Roma | l’episodio chiave del match

(Di lunedì 29 gennaio 2024)arbitraledelvalido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2023/24delladeltra, valido per la 22ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Di Bello. EPISODIO

Moviola Salernitana Genoa : l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 l’episodio chiave ... (calcionews24)

Episodio da MOVIOLA in Salernitana-Genoa con il calcio di rigore concesso da Daniele Orsato per il tocco di mano, davvero ingenuo , da parte di ... (sportface)

A DAZN è stata analizzata nei dettagli la Moviola di Napoli-Salernitana che ha creato non poco caos pochi giorni fa. Il Napoli è a meno di ... (spazionapoli)

La Salernitana spinge per Jerome Boateng. Secondo quanto riportato da Sky Sport è terminato l'incontro tra Walter Sabatini, l'agente del giocatore e lo stesso difensore ex Bayern Monaco, con le parti ...Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di questa sera alle 20:45 contro la Roma. Presenti sia Lovato che Botheim, entrambi ...Il Corriere dello Sport ha commentato la direzione di gara di Daniele Orsato, arbitro di Lazio-Napoli: "Gli unici problemi, Orsato li ha avuti (nel finale) alla schiena. Tratta gli episodi nelle aree ...