Movimento Cristiano Lavoratori | al via a Roma il XIV congresso generale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Antonio Di Matteo– Il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, la Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il cardinale Matteo Zuppi sono alcune delle autorità che prenderanno parte al XIVdel. Appuntamento, all’Ergife Palace Hotel di(Largo Lorenzo Mossa), da giovedì 1 a sabato 3 febbraio. “Lavoro, responsabilità e passione: una nuova semina per ricucire il Paese” è il titolo del, che evidenzia un impegno che vuole assumere per il prossimo quadriennio, il...

Pubblicato il 11 Dicembre, 2023 L’avvocato Piergiuseppe De Luca è stato confermato per acclamazione presidente provinciale di Catania del ... (dayitalianews)

Il termine Battesimo nello Spirito, termine col quale si intende descrivere l’esperienza di una ‘pentecoste personale’, fu utilizzato agli inizi del ‘900 dal movimento pentecostale ...di tutte le ...Dopo il presidio sotto Palazzo D'Accursio del 25 gennaio, ancora una manifestazione il 6 febbraio contro la Città 30. Non sono ancora stati resi noti i dettagli della protesta, che prenderà il via all ...Antonino Merenda eletto Presidente Provinciale del Mcl di Reggio Calabria nel pomeriggio del 26 gennaio, presso i locali del Polo Formativo Xero Hub di Catona. Si è celebrato il XIV Congresso Provinci ...