Motore Sanità | a Cernobbio la 10^ edizione della Winter School

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) COMO - Mancano pochi giorni per la decima2024 organizzata da, prevista per l'8 e il 9 di febbraio. Quest'anno l'evento di risonanza nel settore sanitario avrà luogo a, presso Villa Erba. A spiegare il tema scelto per l'occasione, 'L'innovazione c