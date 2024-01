Motore Sanità | a Cernobbio la 10^ edizione della Winter School

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) COMO (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni per la decima2024 organizzata da, prevista per l’8 e il 9 di febbraio. Quest’anno l’evento di risonanza nel settore sanitario avrà luogo a, presso Villa Erba.A spiegare il tema scelto per l’occasione, ‘L’innovazione cambia il futurò è Claudio Zanon, Direttore Scientifico: ‘L’innovazione sta plasmando il presente e il futuro del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che attualmente affronta sfide legate al sottofinanziamento accumulato, carenza di personale e burnout post-pandemia. Si necessitano nuovi modelli per un sistema misto, con la compartecipazione dei cittadini oltre i 40 miliardi, in parte intermediata da assicurazioni e ...