Morti sul lavoro | cade mentre sta montando una tettoia | fabbro rimane ucciso in Sardegna Due incidenti gravi in Emilia e nel Milanese

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In Italia nel 2024 si continua a morire sul luogo di. Da Milano alla, passando per l’, sono addirittura tre glidel 29 gennaio: in un caso il lavoratore coinvolto è rimasto. A perdere la vita Sergio Vannini, undi 62 anni che stavaunain un azienda agricola di Buddusò, in provincia di Sassari. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto dal tetto di un capannone, da un’altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi: gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Vannini. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri. Si è sfiorata la tragedia anche a Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, dove un operaio di 44 anni è rimasto intrappolato con ...