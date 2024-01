Morte di Sandra Milo | se il sessismo passa anche dal ricordo

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ci siamo cascati di nuovo. Con ladi, siamo ripiombati nell’incubo secondo il quale la narrazione di una donna non esiste se non legata a quella di un uomo. Poco importa che la donna in questione abbia dato prova di compiere gesta per proprio conto. L’unica cosa che fa notizia è essere stata compagna di un uomo, o moglie, amante, frequentatrice di un uomo. L’addio aBasta leggere tutto d’un fiato i titoli sulla recentissima dipartita. Una sequela di riferimenti all’essere stata la musa di Fellini (e fin qui nulla di male se si pensa effettivamente al merito artistico di, che fu scelta dal regista per i suoi capolavori e ne rese indelebile il successo tanto quanto godé della fama di quelle pellicole) qualche nota biografica su ...