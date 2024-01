Morte di Laerte Mulinacci | lo shock di Siena Il lutto della città e del mondo sportivo

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 - "Un ragazzo bravo, dedito allo studio, appassionato contradaiolo, membro preziosonostra comunità, che non sarà mai dimenticato". Le parole di cordoglio sono del sindaco Nicoletta Fabio, uno dei moltissimi attestati tributati ieri a, tragicamente scomparso. Tra questi quello del Comitati Amici del Palio, che ricorda l’avvio di "un percorso di collaborazione per la stesura di una tesi di specializzazione che avrebbe avuto come argomento il nostro Progetto scuole". Allo stadio con la Roburha trovato laa poche centinaia di metri da casa, in una strada che avrà percorso un milione di volte, appena fuori da porta Tufi e dalla sua Tartuca. A segnalare il corpo riverso a terra è stato un automobilista di passaggio. I ...

Di Redazione | 28 Gennaio 2024 alle 21:00 E’ immenso il dolore che sta vivendo in queste ore la contrada della Tartuca a seguito del drammatico incidente in cui ha perso la vita, stanotte in strada de ...Una tragedia nella notte in Strada dei Tufi: intorno alle tre e mezzo l’ambulanza del 118 con auto medica e carabinieri sono intervenuti per un incidente stradale nel quale ha perso la vita Laerte… ...Incidente ad Asolo, in provincia di Treviso, oggi 28 gennaio 2024. Una persona è morta dopo che un'auto ha travolto delle moto.