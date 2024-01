Mortalità per cancro in calo in Ue nel 2024 | evitati oltre 6 | 1 mln decessi dall' 89

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) -perinin Europa. I tassi distandardizzati per età per tumore diminuiranno del 6,5% negli uomini, passando da 132 per 100.000 nel 2018 a 123 per 100.000 nel, e del 4% nelle donne, passando da 82,5 a 79 per 100.000. Ancora più marcata la riduzione nel Regno Unito, dove per ilsi prevede una diminuzione delladi quasi il 14% negli uomini, passando da un tasso di 120 a 104 per 100.000, e del 10% nelle donne, passando da 92,5 a 83 per 100.000. La stima arriva da uno studio, coordinato'Università degli Studi di Milano assieme all'Università di Bologna e sostenuto da Fondazione Airc, pubblicati sulla rivista 'Annals of Oncology'. Tuttavia, a causa dell'invecchiamento ...