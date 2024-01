Morta Sandra Milo | le cause della morte dell’attrice

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quali sono state ledioggi, 29 gennaio 2024? L’attrice lo scorso 11 marzo aveva compiuto 90 anni. Leesatte del suo decesso non sono state rese note, ma – molto probabilmente – sono legate alla sua età. L’attrice si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano., pseudonimo di Salvatrice Elena Greco (Tunisi, 11 marzo 1933 – 29 gennaio 2024), è stata un’attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante. Con la partecipazione a film come Il generale ...