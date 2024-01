Morta Sandra Milo | l’attrice aveva 90 anni

E’ morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l’aveva ...Sandra Milo è morta. L'attrice aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come ...Quali sono state le cause della morte di Sandra Milo, morta oggi, 29 gennaio 2024 L’attrice lo scorso 11 marzo aveva compiuto 90 anni. Le cause esatte del suo decesso non sono state rese note, ma – ...