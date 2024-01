Morta Sandra Milo | aveva 90 anni | «Per la religione sono una peccatrice | ma mi vedo in paradiso»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Addio ad un’icona dello spettacolo: dall’infanzia in povertà al grande successo, tra matrimoni, figli, l’amore per Fellini e la relazione con Craxi. «Per launa, ma miin», diceva. «Perché ho cercato di fare del mio meglio. E a volte ciriuscita»

E' morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva sopran ...E' morta Sandra Milo, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia. Sandrocchia, come l'aveva ...