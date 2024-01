Morta Sandra Milo | arriva il cordoglio di De Laurentiis

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Ciao Sandra, rimarrai per sempre un’icona del nostro cinema e una delle artiste italiane più amate". Così, con un tweet accompagnato da una foto in bianco e nero ...Per tutta la vita Sandra Milo è stata definita (e in parte così si definiva lei stessa) la 'musa di Fellini': in realtà questa definizione metteva insieme la dimensione artistica - due film importanti ...Avevo sentito Sandra a Natale, mi ero ripromessa di chiamarla ...Poi dava valore ai dettagli, portava i tacchi; io dopo aver girato ero morta anche con le sneaker. Si portò una valigia piena di ...