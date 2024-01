Morta Sandra Milo | addio alla ‘Sandrocchia’ di Federico Fellini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Rimini, 29 gennaio 2024 – A Rimini era tornata solo pochi mesi fa, per la sfilata di Alberta Ferretti a Castel Sismondo. Sorridente come sempre,era stata la grande protagonista dell’evento. La morte dell’attrice, spentasi a 90 anni, tocca nel profondo la città di Rimini. “Perdiamo una grande protagonista del cinema italiano e dei film di”, dicono dal Comune di Rimini. Lafu musa e amante di. Ha vinto due Nastri d’Argento, come miglior attrice non protagonista, per i ruoli che il Maestro le affidò in Otto e mezzo e in Giulietta degli spiriti., come affettuosamente la chiamava, fu l’amante del regista riminese per 17 anni. Più volte l’attrice ha ricordato quel primo incontro con ...