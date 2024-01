Monta in tutta Europa la protesta dei trattori | la furia degli agricoltori francesi contro un carico italiano video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Stando inla “deile politiche di Bruxelles in campo agricolo: una politica europea che si sta rivelando troppo penalizzante, orientata come è al Green Deal. Dalla Germania al Belgio, passando per la Francia, si registrano clamorose proteste Parigi è stata presa d’assedio da centinaia dicon più di 600. Unache ha portato alla chiusura di otto autostrade intorno alla capitale per via dellae quello che stato annunciato come ”l’assedio di Parigi”, come spiega l’emittente Bfmtv. Il ministeroInterni ha previsto che in campo scenderanno 15mila poliziotti nell’Ile-de-France per cercare di evitare un’escalation della ...