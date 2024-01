Monreale | tentano di truffare un pensionato ma vengono smascherati da un carabiniere

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pubblicato il 29 Gennaio, 2024 I Carabinieri della Stazione dihanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, due 60enni Palermitani, gravemente indiziati del reato di tentata truffa aggravata nei confronti di un 67ennedi. I due uomini, già indiziati per pregressi ed analoghi episodi delittuosi, dopo avere individuato la loro vittima, con artifizi e raggiri gli avrebbero fatto credere di poter concludere un conveniente affare per l’acquisto di diamanti grazie all’intermediazione di un finto esperto di gioielli di nazionalità francese. Carpita la fiducia del, i due lo avrebbero poi persuaso a recuperare tutto il denaro contante nella sua disponibilità necessario a finalizzare l’“imperdibile” compravendita. L’anziano, ...

Hanno tentato di truffare un pensionato ma sono stati smascherati da un carabiniere in congedo. Due palermitani di 60 anni sono stati denunciati dai militari della stazione di Monreale, Palermo, per ...I carabinieri della Stazione di Monreale, a Palermo, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, due 60enni Palermitani, gravemente indiziati del ...MONREALE – I carabinieri della Stazione di Monreale hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, due 60enni palermitani, gravemente indiziati del reato ...