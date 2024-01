Monia La Ferrera e il misterioso Giovanni | “stasera esce lei | lui pronto ad accoglierla” | La segnalazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Laè tra i concorrenti meno veterani della casa del Grande Fratello. La sua permanenza nella casa però lascia un segno…Lapotrebbe abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello.infatti uno dei sei concorrenti in nomination, il meno votato, dovrà dire addio per sempre alla casa di Cinecittà. A contendersi il televoto sono appunto in sei: Federico Massaro, Fiordaliso,La, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Stando ai sondaggi di oggi, lunedì 29 gennaio, ad avere la peggio potrebbe essere proprio, che nella casa è molto legata a Massimiliano Varrese, con cui in passato ha avuto una storia. Un rapporto dentro la casa il loro altalenante, dove c’è solo una certezza: i due si ...

Monia La Ferrera fa sempre più discutere e parlare di sé fuori la casa del Grande Fratello per l’amico speciale che avrebbe all’esterno e per gli ... (anticipazionitv)

Ne è l’ennesima dimostrazione la recente conversazione avuta dal giovane con Greta Rossetti e Monia La Ferrera. Giuseppe Garibaldi attacca Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello ...Terminato l’amore iniziale, per i due concorrenti adesso c’è uno scontro continuo. Ecco che cosa ha detto Garibaldi su Beatrice Luzzi in una convesazione con Greta Rossetti e Monia La Ferrera. La tens ...Grande Fratello: Monia La Ferrera a Massimiliano Varrese: "Gianni è un amico, tu per me non ci sei stato" Continua, inoltre a tenere banco il rapporto tra Monia e Massimiliano, l'attore è apparso ...