Mondiali di Biathlon | l’Italia a Nove Mesto per le medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024)punta alleiridate. Dopo le sei tappe della Coppa del Mondo e i piazzamenti sui podi (9, 4 con Vittozzi, uno con Giacomel, due con la staffetta maschile e due co la staffetta mista), gli Azzurri saranno protagonisti al Mondiale di. ANa Morave (in Repubblica Ceca), le gare si svolgeranno dal 7 al 18 febbraio. I convocati sono: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola, Rebecca Passler, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. “Il nostro obiettivo – ha detto il dt azzurro Klaus Hoellrigl, come riporta fisi.org – è cogliere le occasioni che si presenteranno, è tutta la stagione che siamo sempre fra i protagonisti: un Mondiale è una cosa particolare, in cui ...