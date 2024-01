Moda | lingue e comunicazione Così a Busto creiamo i manager del futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ARSIZIO (Varese) È un’assoluta novità il Liceo del Made in Italy, in Lombardia saranno 12, tra cui il corso quinquennale che sarà avviato da Acof-Istituti Olga Fiorini diArsizio, un’eccellenza formativa nel territorio. Ne parla Mauro Ghisellini, direttore di Acof. Perché il liceo del Made in Italy? "L’innovazione appartiene al patrimonio genetico delle nostre scuole, come dimostra la storia degli istituti Fiorini e Pantani e la varietà della sua proposta formativa. In passato abbiamo già fatto da apripista per i percorsi con indirizzo sportivo, liceo e professionale, e quelli quadriennali. Nel caso del nuovo liceo del Made in Italy, in particolare, ci sembra che la proposta ministeriale si adatti al completamento della nostra offerta formativa, nella quale già compaiono indirizzi che si occupano, pur da una prospettiva più fattuale, ...