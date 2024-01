Mobilitazione di Solidarietà in Cina per il Chef Italiano Coinvolto in un Grave Incidente

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'Aquila - La comunità di Pechino si unisce per sostenere il giovaneDaniele Ferrari, 35 anni di Varese, in gravi condizioni a seguito di unstradale in scooter. Ferrari, parte del prestigioso staff di Niko Romito e in servizio presso il Bulgari Hotel di Pechino, ha trascorso gli ultimi sei anni in, dopo una serie di collaborazioni di successo con rinomati stabilimenti come l'Albereta, il Dorchester di Ducasse e il Mandarin Oriental di Londra. L', risalente al 13 gennaio scorso, è stato reso pubblico solo recentemente attraverso un articolo diffuso sul canale ufficiale WeChat, la piattaforma cinese di messaggistica e scambio di contenuti multimediali, del quotidiano locale The Bejinger. La notizia è stata successivamente confermata dall'ufficio stampa dello ...