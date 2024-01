Mobili | elettrodomestici e luci | il tetto di spesa scende a 5mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 29 gennaio 2024 – Dal 2024 cala per il bonusla soglia massima didichiarabile nel 730. La detrazione del 50 per cento sull’acquisto die grandiha infatti undie dunque lo sconto massimo ottenibile è di 2.500. Nel 2023 la soglia massima diera di 8mila, con sconto effettivo di 4mila, ma appena introdotto il bonusprevedeva un limite ancora più alto, di 16mila. Per il resto, il bonusresta per il 2024 quello di sempre. L’agevolazione si può ottenere nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ...