Mo | Wafa | ' uccisi a Gaza decine di civili | soprattutto bambini e donne'

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gen. (Adnkronos) - L'agenzia di stampa palestineseriferisce che “di, per lo più” sono statinell'ultimo bombardamento israeliano della Striscia di. Le forze militari israeliane hanno effettuato attacchi aerei intensi e feroci contro il quartiere di Al-Zaytoun, a sud diCity, e l'area di Tal Al-Hawa, a ovest della città, provocando l'one di diverse persone e causando molti feriti. La scorsa notte, almeno 23sono statie altri feriti in un attacco aereo israeliano contro una casa abitata.

