Mo | Unrwa | ‘impossibile assistere Gaza se finanziamenti non riprenderanno’

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gen. (Adnkronos) – L?Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () ha dichiarato che non sarà in grado di continuare le operazioni ae in tutta la regione oltre la fine di febbraio se inon verranno ripresi. Una serie di paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, hanno sospeso iall?agenzia umanitaria in seguito alle accuse secondo cui 12 membri del personale dell?sarebbero stati coinvolti negli attacchi di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele. "Se inon verranno ripristinati, l'non sarà in grado di continuare i suoi servizi e le sue operazioni in tutta la regione, inclusa, oltre la fine di febbraio", ha detto un portavoce dell'agenzia.