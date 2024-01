Mo | Resistenza Islamica in Iraq rivendica attacco con droni contro Israele**

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Baghdad, 29 gen. (Adnkronos) - Lainhato undiIsraele, dopo averto l'di ieri che ha ucciso tre soldati americani vicino al confine tra Siria e Giordania. Il gruppo armato ha affermato di aver lanciato l'con isulle “terre occupate in Palestina” a sostegno dei palestinesi, senza tuttavia specificare dove sia avvenuto, né le conseguenze, come riferisce al Jazeera.

E ha poi attaccato anche la stessa Unrwa per aver licenziato i 12 dipendenti «sulla base di informazioni provenienti dal nemico sionista» e per aver descritto «la resistenza del popolo palestinese ...E ha poi attaccato anche la stessa Unrwa per aver licenziato i 12 dipendenti "sulla base di informazioni provenienti dal nemico sionista" e per aver descritto "la resistenza del popolo palestinese ...I movimenti di resistenza nella regione hanno aumentato la pressione sul regime israeliano e sui suoi sostenitori occidentali, spingendoli sulla difensiva con una serie di attacchi ai loro interessi, ...