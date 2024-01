Mo | ministri israeliani chiedono il reinsediamento di Gaza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tel Aviv, 29 gen. (Adnkronos) –di estrema destra e appartenenti al partito Likud di Benjamin Netanyahu hanno partecipato a una conferenza sul, nella quale il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha affermato che glidevono ?trovare un modo legale per far emigrare volontariamente i palestinesi?. Lo ha riferito il quotidiano Haaretz.Alla conferenza a Gerusalemme hanno partecipato migliaia di persone tra cui il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, così come altri membri della Knesset e del governo di coalizione, rabbini, attivisti degli insediamenti e famiglie di soldati che combattono a. Nel suo discorso, Ben Gvir ha detto: “Se non vogliamo un altro 7 ottobre, dobbiamo tornare a casa e controllare ...