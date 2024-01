Mo | gruppo umanitario | ‘Idf uccide palestinesi nonostante sentenza Cig’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gaza, 29 gen. (Adnkronos) – Nelle 48 ore successive alle sentenze provvisorie della Corte Internazionale di Giustizia (Cig), Israele ha continuato are a Gaza tanticosì come faceva prima. Lo ha scritto su X l?Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, precisando che l?esercito israeliano ha ucciso almeno 373? tra cui 345 civili ? e ne ha feriti altri 643 nei due giorni successivi allasu presunti atti di genocidio.?Israele ha anche intensificato i suoi sforzi per affamare ie allontanarli con la forza dalle loro case nella Striscia?, ha aggiunto il. ?A dispetto delladella più alta corte mondiale e in violazione dei propri obblighi internazionali, compresi il diritto e i principi internazionali, Israele ...