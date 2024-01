Missile contro una nave militare Usa | Golfo di Aden | azzardo letale degli Houthi?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Dopo l'attacco a un avamposto americano in Giordania che ha provocato tre morti, gli Stati Uniti ancora sotto attacco in Medio Oriente. Il portavocedel gruppo Ansar Allah, dei ribellidello Yemen, Yahya Saree, ha annunciato il lancio di unnavale che ha preso di mira unadella marinaStati Uniti neldi. Saree ha affermato che lapresa di mira fornisce supporto logistico alle forze americane, sottolineando che l'attaccodi essa "viene in difesa dello Yemen e a sostegno del popolo palestinese". Il portavoce ribelle ha sottolineato che il gruppo continua a impedire l'attraversamento delle navi israeliane o di quelle dirette ai porti della israeliani. Lo scenario nel Medio Oriente ...