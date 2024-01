Mirko Brunetti si frequenta con un’altra ragazza? La clamorosa indiscrezione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un’opinionista e inviata televisiva ha lanciato lo scoop susecondo il quale il ragazzo si sentirebbe con, e dunque secondo lei il prolungamento del triangolo amoroso con Perla Vatiero e Greta Rossetti sarebbe tutto finto, così come un possibile ritorno di fiamma con la prima. Tutto ciò se fosse confermato spezzerebbe il cuore di molti fan die Perla, che da quando li hanno visti a Temptation Island sognano di rivederli insieme. L’inaspettata segnalazione suViviana Bazzani, opinionista e inviata tv nonché ex naufraga de’ L’Isola dei Famosi 5, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui mette fortemente in dubbio la liaison trae Perla Vatiero dopo il ...