Miriam Leone mamma | «Un mese di amore travolgente»

Miriam Leone è diventata mamma del suo primo bambino , Orlando, nato il 31 dicembre scorso e per questo motivo, ultimamente, non sta postando troppi ... (leggo)

L'attrice e conduttrice italiana ha condiviso sui social il momento più importante della sua vita, ecco di cosa si tratta.Miriam Leone sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: lo scorso 31 dicembre è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo il piccolo Orlando, figlio nato dal matrimonio con ...Il mondo della kickboxing è in lutto per la scomparsa prematura di Miriam Francesca Vivarini, ex campionessa del mondo trovata morta in casa qualche giorno fa: sono state tante le persone ad aver ...