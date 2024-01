Miracolo Sinner | vince e mette d' accordo tutti tra destra e sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ma quale compromesso storico, in Italia nel 2024 perr d'occorre il tennis. Anzi, occorre un tennistante: Jannik. Dopo il suo trionfo agli Australian Open è infatti scattata la convergenza nazionale. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio: «Jannikscrive una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta l'Italia conquista lo slam australiano. Un'impresa memorabile degna di un vero campione». Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: «Storia. Epico Jannik». Matteo Salvini, capo della Lega: «Andiamo!!! Jannikprimo italiano di sempre aRE gli Australian Open, dopo una rimonta straordinaria! ...