Mirabilandia | sorprese e musical per i 20 anni delle Winx

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La nuova stagione dinon è ancora partita ma già arrivano le prime notizie sulle novità 2024. Quest'anno il parco divertimenti più grande d'Italia rinnova la collaborazione con le, le mitiche fatine create da Iginio Straffi, presentando in esclusiva lo spettacolo permanente 'Forever-The' con attori, cantanti ma anche performer e ballerini. Il magico mondo di Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha accompagnerà la stagione difino alle fine di settembre, per festeggiare tutti insieme i 20delClub. "Grazie al grande successo delFairy Day dello scorso anno, che ha fatto registrare oltre 15 mila presenze al parco con un +30% rispetto alla media del periodo, abbiamo deciso di collaborare nuovamente con Rainbow per portare auno spettacolo davvero unico e festeggiare anche noi i 20delClub, dice Riccardo Capo, Managing Director di. Un'esclusiva importante che ancora una volta vuole offrire a un'ampia fascia del nostro pubblico un motivo sempre nuovo per tornare a trovarci, e godere del grande divertimento che da oltre 30portiamo in scena". "Siamo felici di confermare la solida partnership con, e dopo il grande successo di pubblico del 2023 non vediamo l'ora di portare sul palco la nuova collaborazione per i 20di, che siamo certi renderà ancora più magica ed emozionante l'esperienza dei visitatori al parco", dichiara Iginio Straffi, fondatore e presidente del Gruppo Rainbow.