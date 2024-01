Minturno | rapinano un uomo in stazione e gli rubano le sigarette elettroniche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – A Scauri di, i carabinieri della localetraevano in arresto, in flagranza di reato, un cittadino rumeno senza fissa dimora classe 79, già gravato da precedenti di polizia per delitti contro la persona, e deferivano in stato di libertà ulteriori due persone di cui undi origini napoletane residente aclasse 67, già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, e una donna di origini rumene classe 87, incensurata, per aver perpetrato la sera del 26 gennaio c.a., presso lo scalo ferroviario di Scauri in, una rapina nei confronti di una persona. Alla vittima, proveniente da Roma con il treno, venivano sottratti, previo uso della forza, due anelli in oro giallo, una carta di credito, alcuni ...