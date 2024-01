Milano | a Baranzate l’emporio della solidarietà dedicato a chi non ce la fa | “In aumento i lavoratori che non arrivano a fine mese”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La sala d’attesa di fronte aldi, nell’hinterland milanese, è piena di gente. Famiglie e pensionati in attesapossibilità di fare una spesa gratuita grazie al progetto dell’Associazione La Rotonda in collaborazione con la Caritas. Da quando hanno aperto nel marzo 2021 hanno assistito oltre mille persone. “L’idea delè nata proprio per dare delle risposte a quella fascia di popolazione che lavora, ma fa parte di un ceto medio che sta scivolando lentamente verso la povertà – racconta il coordinatore dell’area condividi dell’associazione, Jacopo Fioravanti – moltissime delle nostre famiglie lavorano in due oppure hanno una pensione che non gli basta”. Persone come Tania (nome di fantasia). Lavora quattro ore a settimana, otto euro ...

A Baranzate 76 nazionalità e quasi un residente su 4 in condizioni di povertà. I pannelli sostengono i consumi elettrici dell'emporio e le famiglie in difficoltà. Sostenere i più vulnerabili ...