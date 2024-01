Milan | un guaio per Pioli La difesa si scopre fragile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il primo pareggio casalingo del campionato rossonero, arrivato dopo 8 mesi, ha portato con sé non solo amarezza e delusione per i due calci di rigore falliti da Giroud e Theo Hernandez (l’ultima squadra a sbagliare due volte dal dischetto nello stesso match era stata il Carpi a maggio 2016 contro la Lazio) e per il calo di concentrazione fatale in occasione del penalty conquistato dal Bologna che è valso il 2-2 finale. Ma ha anche messo in risalto i difetti di unache sabato sera si è dimostrata troppoin determinati frangenti, avvalorando i numeri di una stagione che devono far riflettere: 25 gol incassati in 22 partite di campionato (più di un gol a match di media) rappresentano una mole che rimbomba come un’eco scomoda (e se si guarda anche alla Champions e alla Coppa Italia diventa una sinfonia di 36 reti subite in 32 incontri ...