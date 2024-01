Milan | Stefano Pioli fissa il nuovo obiettivo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 gennaio 2024), il terzo posto sembra al sicuro.Oraproverà a raggiungere ilobiettivo: arrivare in fondo all’Europa League… Ilsta attraversando una stagione di alti e bassi. Dopo un grande inizio di campionato, i rossoneri hanno avuto un periodo di spegnimento totale. 1 mese di difficoltà dove sono arrivati risultati negativi come la sconfitta contro la Juventus, il pareggio contro il Napoli dopo essere andati sul 2-0, la sconfitta a San Siro contro l’Udinese e il pareggio di Lecce, sempre dopo esser passati in vantaggio per 2-0. Adesso, la situazione sembra essere migliorata e i rossoneri non perdono in Serie A dal 3-2 contro l’Atalanta dello scorso 9 dicembre 2023. Il terzo posto in campionato sembra al sicuro visti i 10 punti di vantaggio sulla quarta (Atalanta) e i 12 sulla quinta (Fiorentina). Il ...