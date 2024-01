Milan | senti Serena | “Rigori sbagliati? Una cosa fa la differenza”

Alessandro Costacurta , ex giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Milan -Bologna. Ecco le sue parole su Joshua Zirkzee (pianetamilan)

Giuseppe Sala torna a parlare della questione stadi. Il sindaco di Milan o ha dichiarato: "Il progetto per il nuovo impianto del Milan a... (calciomercato)

Milan - senti Sacchi : 'Pur investendo - l'Inter non è mai arrivata al titolo. Fossi Pioli - abolirei la parola scudetto'

Arrigo Sacchi. ex allenatore del club di Via Aldo Rossi, ha una precisa e chiara visione dell’attuale stagione del Milan, come riportato... (calciomercato)