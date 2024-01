Milan | Ruben Loftus-Cheek sempre più decisivo | il dato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il 2024 diè iniziato alla grandissima: ilha un’arma in più. Ilsul centrocampista rossonero Empoli, Udinese e infine la doppietta contro il Bologna: 4 goal nelle ultime 4 partite giocate percon la maglia del. Il centrocampista inglese ha iniziato il 2024 alla grandissima, diventando l’arma in più della squadra di Stefano Pioli. Quando gli attaccanti non segnano ci pensa. L’allenatore rossonero l’ha reinventato in questo nuovo ruolo ibrido: un po’ centrocampista, un po’ trequartista,nel vivo dell’azione. Non a caso in conferenza stampa Pioli ha elogiato i suoi strappi, fondamentali nella manovra offensiva rossonera. Ora che è in ...