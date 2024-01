Milan | Rafael Leao prossimo rigorista? Ma in carriera ha tirato solo…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 29 gennaio 2024)si è proposto a Stefano Pioli come: inperò hasolamente una volta… Duplice errore dal dischetto contro il Bologna per Olivier Giroud e Theo Hernandez. Non succedeva dal 1955 che ilsbagliasse due calci di rigori nella stessa partita di campionato. Ora c’è un problema, sì perché quando i rossoneri sbagliano dagli undici metri, poi l’esito della partita è sempre negativo. E’ successo, anche, nei gironi di Champions League, dove il numero 9 francese si fece ipnotizzare dal portiere del Borussia Dormtund e la partita poi finì 3-1 in favore dei tedeschi. Adesso Stefano Pioli vuole eliminare questo problema, perché i rigori hanno un’importanza troppo grande, in quanto possono sbloccare partite ...