Milan | Pioli fissa l’obiettivo | l’Europa League via per il rilancio

Oltre a portare solo un punto in classifica, Milan -Bologna ha aperto il vaso di Pandora del problema rigori in casa rossonera. La squadra di... (calciomercato)

Il primo pareggio casalingo del campionato rossonero, arrivato dopo 8 mesi, ha portato con sé non solo amarezza e delusione per i due calci di ... (sport.quotidiano)

Mentre il mercato di gennaio si avvia verso la conclusione i rossoneri ancora non hanno trovato il secondo difensore centrale. Il Milan nella sessione invernale di mercato ha realizzato due colpi in e ...Il terzo posto sembra al sicuro. La squadra potrà dedicarsi all’Europa League, provando ad arrivare fino in fondo ...Secondo quanto riportato da Sportialia, però, anche il Milan starebbe pensando a lui in caso di addio a Pioli. La corsa sul mercato è più che mai aperta.