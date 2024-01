Milan | Pellegrino in prestito? Primi contatti con due club

Calciomercato Milan , l’Anderlecht ha fatto un sondaggio per il difensore centrale rossonero Marco Pellegrino . La trattativa In attesa degli ultimi ... (dailymilan)

Pellegrino pronto a lasciare il Milan Queste due squadre lo vogliono: la richiesta dei rossoneri. Le ULTIME sul difensore Importanti novità per quanto riguarda il futuro del difensore argentino Marco ...Il Milan ha commesso un errore a non concludere un affare fondamentale sul mercato: c'è ancora tempo, ma mancano le occasioni giuste.Pellegrino pronto al prestito, due club spagnoli su di lui Nel giro di qualche settimana, in questo modo, il Milan si ritroverebbe con una rosa completa, pronto per affrontare al meglio il girone di ...