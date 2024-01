Milan | Leao | “Mai pensato di andare via Maldini mi manca”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’attaccante delRafaelè stato ospite alla trasmissione ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, per presentare il suo libro: “Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda”. Il primo argomento trattato è quello del razzismo e dell’episodio che ha visto coinvolto il compagno Mike Maignan: “Lui era molto nervoso, non voleva giocare più, non era la prima volta che si creava una situazione del genere. Noi siamo stati con lui, siamo andati negli spogliatoi con lui. E’ una cosa che dobbiamo combattere, dentro al campo. Tutti i giocatori e anche le società, voglio ringraziare ilche nell’ultima partita al minuto 16 ha fatto fermare la partita. Dobbiamo combattere il razzismo“. Poi, sul sorriso sempre stampato in volto: “E’ il mio modo di vivere, di combattere le persone che sono contro di me, è un modo per vedere che io non ho ...