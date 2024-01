Milan | le condizioni di Ismael Bennacer | obiettivo Frosinone

(Di lunedì 29 gennaio 2024), il punto sullefisiche di. Il centrocampista algerino punta ilDopo il pareggio ottenuto a San Siro contro il Bologna con tanti rimpianti, ildi Stefano Pioli ha già focalizzato la propria attenzione al prossimo impegno in campionato contro il. I rossoneri faranno visita alla squadra di Eusebio Di Francesco al Benito Stirpe sabato 3 febbraio alle ore 18. A tenere banco in casaè sempre la situazione relativa a. Il centrocampista algerino è tornato dagli impegni con la sua Nazionale in Coppa d’Africa con un leggero infortunio all’adduttore. Un problema di lieve entità che non precluderà ala possibilità di far ...

